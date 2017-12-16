Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 68
1:4
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Качунга 6
Моуй 23
Депуатр 50
Моуй 89
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
16 дек. 2017, 18:00 МСК
16.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
68'
68'
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
13
Ваге
Молла Ваге
23
Уотсон
Бен Уотсон
37
Перейра
Роберто Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
23'
89'
23'
89'
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
9
Качунга
Элиас Качунга
6'
6'
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
50'
50'
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
3
Мэлони
Скотт Мэлони
14
Крэйни
Мартин Крэйни
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
22
Инс
Томас Инс
24
Мунье
Стив Мунье