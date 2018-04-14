Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Инс 90
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 17:00 МСК
14.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
22
Инс
Томас Инс
90'
8
Биллинг
Филип Биллинг
20
Депуатр
Лоран Депуатр
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй
11
Ришарлисон
Ришарлисон