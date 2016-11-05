Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 42
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 нояб. 2016, 11:00 МСК
5.11.2016, 11:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
61
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
71
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
15
Бордачев
Максим Бордачев
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
11
Касьян
Александр Касьян
17
Пугин
Алексей Пугин
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
42'
42'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
84
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
70
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
33
Маурисио
Маурисио
64
Кутин
Денис Кутин
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
5
Ромуло
Ромуло
87
Зуев
Александр Зуев