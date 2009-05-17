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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Томь
Томск
Харитонов 26
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Дзюба 33
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
17 мая 2009, 11:30 МСК
17.05.2009, 11:30 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
26'
26'
72
0
Янотовский
Василий Янотовский
82
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Немет
Норберт Немет
0
Архипов
Антон Архипов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Саенко
Иван Саенко
68
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
86
0
Дзюба
Артем Дзюба
33'
33'
74
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Баженов
Никита Баженов