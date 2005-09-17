Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
17 сент. 2005, 17:00 МСК
17.09.2005, 17:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы