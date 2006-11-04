Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
4 нояб. 2006, -:- МСК
4.11.2006, -:- МСК
суббота
Составы