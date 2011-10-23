Матч завершен
Спартак
Москва
Сухи 12
Ари 45
Каюмов 85
Ари 89
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
23 окт. 2011, 16:15 МСК
23.10.2011, 16:15 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Сухи
Марек Сухи
12'
12'
90
0
Рохо
Маркос Рохо
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
64
0
Кариока
Кариока
87
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Веллитон
Веллитон
77
0
Ари
Ари
45'
89'
45', 89'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
0
Родри
Родри
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
МакГиди
Эйден МакГиди
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Каюмов
Дмитрий Каюмов
85'
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Климов
Валерий Климов
48
0
Скобляков
Сергей Скобляков
47
0
Ропотан
Адриан Ропотан
78
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
Запасные
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Савин
Евгений Савин
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Погребняк
Кирилл Погребняк