Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак
Москва
Сухи 12
Ари 45
Каюмов 85
Ари 89
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
23 окт. 2011, 16:15 МСК
23.10.2011, 16:15 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Сухи
Марек Сухи
12'
12'
90
0
Рохо
Маркос Рохо
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
64
0
Кариока
Кариока
87
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Веллитон
Веллитон
77
0
Ари
Ари
45'
89'
45', 89'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
0
Родри
Родри
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
МакГиди
Эйден МакГиди
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Каюмов
Дмитрий Каюмов
85'
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Климов
Валерий Климов
48
0
Скобляков
Сергей Скобляков
47
0
Ропотан
Адриан Ропотан
78
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
Запасные
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Савин
Евгений Савин
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Погребняк
Кирилл Погребняк