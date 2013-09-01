Матч завершен
Спартак
Москва
Мовсисян 45
Яковлев 76
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Рыков 6
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
1 сент. 2013, 14:45 МСК
1.09.2013, 14:45 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Кариока
Кариока
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
76'
76'
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Коста
Тино Коста
84
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Озбилиз
Арас Озбилиз
77
0
Мовсисян
Юра Мовсисян
45'
45'
90
Запасные
0
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
0
Сухи
Марек Сухи
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
0
Тимофеев
Артем Тимофеев
0
Уорис
Маджид Уорис
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
6'
6'
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
55
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
81
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
56
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Божович
Младен Божович
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Николов
Пламен Николов
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Панченко
Кирилл Панченко
0
Голенда
Ян Голенда