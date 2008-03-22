Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2008, 18:30 МСК
22.03.2008, 18:30 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы