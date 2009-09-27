Матч завершен
Спартак
Москва
Йиранек 16
Яковлев 25
Филипенко 39
Низамутдинов 65
Овусу-Абейе 84
5:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2009, 17:30 МСК
27.09.2009, 17:30 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
16'
16'
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
39'
39'
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
25'
25'
68
0
Сабитов
Ренат Сабитов
57
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
65'
65'
79
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
84'
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Горбатенко
Игорь Горбатенко
0
Джано
Джано
0
Баженов
Никита Баженов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Строев
Виктор Строев
40
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
70
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
70
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дядюн
Владимир Дядюн