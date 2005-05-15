Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
15 мая 2005, 13:00 МСК
15.05.2005, 13:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы