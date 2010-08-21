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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 52
Веллитон 56
Веллитон 58
Алекс 87
4:2
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 69
Корниленко 90
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
21 авг. 2010, 15:00 МСК
21.08.2010, 15:00 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
85
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Ибсон
Ибсон
72
0
Алекс
Алекс
87'
87'
90
0
Ари
Ари
53
0
Веллитон
Веллитон
52'
56'
58'
52', 56', 58'
90
Запасные
0
Беленов
Александр Беленов
0
Пареха
Николас Пареха
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Майдана
Кристиан Майдана
0
Джано
Джано
0
Баженов
Никита Баженов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
74
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
46
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
69'
90'
69'
90'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Туев
Иван Туев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков