Матч завершен
Спартак
Москва
3:2
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
5 авг. 2007, 18:00 МСК
5.08.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы