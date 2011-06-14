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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Томь
Томск
Канунников 89
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Дзюба 21
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
14 июня 2011, 14:30 МСК
14.06.2011, 14:30 МСК
вторник
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Баженов
Никита Баженов
75
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Голышев
Павел Голышев
81
0
Стариков
Евгений Стариков
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
86
0
Канунников
Максим Канунников
89'
89'
90
Запасные
0
Агеев
Владимир Агеев
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Родри
Родри
90
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Валикаев
Артур Валикаев
46
0
Махмудов
Эмин Махмудов
90
0
Джано
Джано
68
0
Дзюба
Артем Дзюба
21'
21'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
84
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Киреев
Игорь Киреев
0
Чежия
Ираклий Чежия
0
Кариока
Кариока
0
Козлов
Александр Козлов