Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
2 авг. 2008, 14:00 МСК
2.08.2008, 14:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы