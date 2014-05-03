Матч завершен
Томь
Томск
Панченко 54
Портнягин 60
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мовсисян 84
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
3 мая 2014, 13:00 МСК
3.05.2014, 13:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
54'
54'
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
60'
60'
90
0
Голенда
Ян Голенда
80
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Межиев
Арби Межиев
3
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Комков
Михаил Комков
6
Мурешан
Габриэль Мурешан
0
Черевко
Александр Черевко
8
Баженов
Никита Баженов
10
Голышев
Павел Голышев
11
Игнатович
Павел Игнатович
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
61
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
5
Коста
Тино Коста
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Ромуло
Ромуло
90
0
Озбилиз
Арас Озбилиз
90
0
Мовсисян
Юра Мовсисян
84'
84'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Таски
Сердар Таски
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
0
Карлос
Жоао Карлос
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
Кариока
Кариока
0
Обухов
Владимир Обухов
0
Барриос
Лукас Барриос