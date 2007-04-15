Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2007, 14:00 МСК
15.04.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы