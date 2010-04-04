Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 8
Климов 35
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 29
Ибсон 48
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 апр. 2010, 10:30 МСК
4.04.2010, 10:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
82
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Климов
Валерий Климов
35'
35'
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
76
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
8'
8'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Туев
Иван Туев
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Ибсон
Ибсон
48'
48'
77
0
Алекс
Алекс
90
0
Веллитон
Веллитон
29'
29'
90
0
Ари
Ари
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Саенко
Иван Саенко
0
Джано
Джано
0
Дзюба
Артем Дзюба
0
Яковлев
Павел Яковлев