Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 15
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
6 мая 2017, 19:00 МСК
6.05.2017, 19:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
71
Попов
Ивелин Попов
58
10
Промес
Квинси Промес
15'
15'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
62
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
18
Кутепов
Илья Кутепов
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
12
Адриано
Луис Адриано
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
69
Карымов
Марк Карымов
46
84
Митерев
Антон Митерев
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
70
87
Сасин
Дмитрий Сасин
83
97
Соболев
Александр Соболев
90
18
Попов
Артем Попов
90
15
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
89
Осипов
Дмитрий Осипов
54
Букачев
Александр Букачев
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
94
Науменко
Александр Науменко