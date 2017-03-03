Матч завершен
Томь
Томск
0:6
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 19
Бухаров 45
Девич 69
Ерохин 78
Азмун 80
Азмун 90
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
3 марта 2017, 19:00 МСК
3.03.2017, 19:00 МСК
пятница
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Томь
мин
54
Букачев
Александр Букачев
90
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
63
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
77
47
Сасин
Дмитрий Сасин
90
18
Попов
Артем Попов
90
7
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
69
Карымов
Марк Карымов
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
94
Науменко
Александр Науменко
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
79
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
60
89
Ерохин
Александр Ерохин
78'
78'
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
19'
45'
19', 45'
61
20
Азмун
Сердар Азмун
80'
90'
80', 90'
90
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
11
Девич
Марко Девич
69'