Матч завершен
Томь
Томск
Хазов 57
Ребко 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кириченко 85
РПЛ, 44 тур

РПЛ,

44 тур

Россия
13 мая 2012, 14:30 МСК
13.05.2012, 14:30 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Башилов
Михаил Башилов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
41
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90'
90'
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Баженов
Никита Баженов
84
0
Хазов
Антон Хазов
57'
57'
73
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Тихонов
Дмитрий Тихонов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Круглов
Дмитрий Круглов
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Байрамян
Хорен Байрамян
65
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Емельянов
Роман Емельянов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
69
0
Адамов
Роман Адамов
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Салата
Корнел Салата
0
Васильев
Андрей Васильев
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
85'
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Гурбанов
Магомед Гурбанов