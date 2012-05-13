Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
Хазов 57
Ребко 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кириченко 85
РПЛ, 44 тур
РПЛ,
44 тур
Россия
13 мая 2012, 14:30 МСК
13.05.2012, 14:30 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Башилов
Михаил Башилов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
41
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90'
90'
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Баженов
Никита Баженов
84
0
Хазов
Антон Хазов
57'
57'
73
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Тихонов
Дмитрий Тихонов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Круглов
Дмитрий Круглов
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Байрамян
Хорен Байрамян
65
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Емельянов
Роман Емельянов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
69
0
Адамов
Роман Адамов
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Салата
Корнел Салата
0
Васильев
Андрей Васильев
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
85'
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Гурбанов
Магомед Гурбанов