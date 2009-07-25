Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
25 июля 2009, 20:00 МСК
25.07.2009, 20:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Скляров
Андрей Скляров
46
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Сливич
Ненад Сливич
73
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Хонг
Ен Чо Хонг
52
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Осинов
Михаил Осинов
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Акимов
Дмитрий Акимов
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Волков
Виталий Волков
67
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Строев
Виктор Строев
68
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Климов
Валерий Климов
78
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Ридош
Егор Ридош
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Дядюн
Владимир Дядюн