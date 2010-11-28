Матч завершен
Томь
Томск
Харитонов 57
Харитонов 79
Ковальчук 90
3:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Янков 55
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
28 нояб. 2010, 14:00 МСК
28.11.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
77
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
57'
79'
57', 79'
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
46
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Стариков
Евгений Стариков
59
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Строев
Виктор Строев
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Туев
Иван Туев
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90'
Ростов
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
81
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Янков
Чавдар Янков
55'
55'
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Прошин
Андрей Прошин
0
Черкес
Александр Черкес
0
Павленко
Александр Павленко
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Калачев
Тимофей Калачев
0
Акимов
Дмитрий Акимов