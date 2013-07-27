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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Дзюба 4
Дзюба 65
Дзюба 84
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
27 июля 2013, 19:00 МСК
27.07.2013, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Лоло
Игор Лоло
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
79
0
Баштуш
Баштуш
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Джано
Джано
74
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Канга
Каку Гуелор Канга
46
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
4'
65'
84'
4', 65'
84'
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Маргасов
Тимофей Маргасов
0
Ксулу
Сиянда Ксулу
0
Милич
Хрвойе Милич
0
Худобяк
Игорь Худобяк
0
Кулишев
Артем Кулишев
0
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Лепский
Максим Лепский
0
Николич
Неманья Николич
0
Ю
Бен Су Ю
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
72
0
Астафьев
Максим Астафьев
70
0
Портнягин
Игорь Портнягин
77
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Аксанов
Султан Аксанов
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Погребняк
Кирилл Погребняк