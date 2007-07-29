Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
29 июля 2007, 14:00 МСК
29.07.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы