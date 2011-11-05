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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бракамонте 18
Кочиш 90
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Строев 65
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
5 нояб. 2011, 13:00 МСК
5.11.2011, 13:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Коченков
Антон Коченков
90
0
Григорьев
Максим Григорьев
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90'
90'
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Буссаиди
Анис Буссаиди
46
0
Адамов
Роман Адамов
61
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
18'
18'
90
Запасные
0
Соловьев
Александр Соловьев
0
Круглов
Дмитрий Круглов
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Элсон
Элсон
0
Байрамян
Хорен Байрамян
0
Аумада
Оскар Аумада
0
Пападопулос
Михал Пападопулос
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Строев
Виктор Строев
65'
65'
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
57
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
74
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
62
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Воронов
Денис Воронов
0
Дананае
Овидиу Дананае
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Савин
Евгений Савин
0
Стариков
Евгений Стариков