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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
Канунников 67
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Адамов 82
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
22 июня 2011, 14:30 МСК
22.06.2011, 14:30 МСК
среда
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Строев
Виктор Строев
46
0
Голышев
Павел Голышев
46
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Канунников
Максим Канунников
67'
67'
90
0
Стариков
Евгений Стариков
62
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
Ростов
мин
0
Коченков
Антон Коченков
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
50
0
Ребко
Алексей Ребко
68
0
Маляка
Дмитрий Маляка
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
75
0
Адамов
Роман Адамов
82'
82'
90
Запасные
0
Соловьев
Александр Соловьев
0
Прошин
Андрей Прошин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Кулеша
Артем Кулеша
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Васильев
Никита Васильев
0
Григорьев
Максим Григорьев