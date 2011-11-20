Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Адамов 56
Пападопулос 70
Адамов 88
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
Канунников 22
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
20 нояб. 2011, 17:30 МСК
20.11.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
71
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Адамов
Роман Адамов
88'
56'
88'
56'
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
58
Запасные
0
Коченков
Антон Коченков
0
Круглов
Дмитрий Круглов
0
Элсон
Элсон
0
Емельянов
Роман Емельянов
0
Байрамян
Хорен Байрамян
0
Григорьев
Максим Григорьев
0
Пападопулос
Михал Пападопулос
70'
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
84
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Канунников
Максим Канунников
22'
22'
80
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
23
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Воронов
Денис Воронов
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Баженов
Никита Баженов