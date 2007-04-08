Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:2
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2007, 15:00 МСК
8.04.2007, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы