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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Новосельцев 17
Эзатолахи 45
Ерохин 52
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
20 авг. 2016, 21:30 МСК
20.08.2016, 21:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
56
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
17'
17'
90
8
Киреев
Игорь Киреев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
65
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
45'
45'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
52'
52'
77
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
46
Ковалев
Никита Ковалев
2
Калачев
Тимофей Калачев
47
Сиденко
Андрей Сиденко
10
Думбия
Мусса Думбия
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
20
Яблонски
Давид Яблонски
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
19
Тен
Петр Тен
90
17
Пугин
Алексей Пугин
81
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
71
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
14
Дудиев
Аслан Дудиев
90
22
Самодин
Сергей Самодин
73
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
11
Касьян
Александр Касьян
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
78
Кудряшов
Павел Кудряшов