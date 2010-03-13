Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 64
Корниленко 87
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2010, 17:30 МСК
13.03.2010, 17:30 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Гионеа
Сорин Гионеа
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Иванов
Станислав Иванов
74
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Павленко
Александр Павленко
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
74
0
Акимов
Дмитрий Акимов
61
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
0
Черкес
Александр Черкес
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
0
Сугак
Алексей Сугак
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
62
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
76
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
64'
87'
64', 87'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Иванов
Андрей Иванов
0
Туев
Иван Туев
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук