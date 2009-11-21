Матч завершен
Томь
Томск
Климов 3
Мазнов 51
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахметович 29
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
46
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
0
Волков
Виталий Волков
90
0
Климов
Валерий Климов
3'
3'
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
51'
51'
80
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Туев
Иван Туев
0
Вахрушев
Илья Вахрушев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Ростов
мин
0
Хотеев
Станислав Хотеев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
77
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
81
0
Павленко
Александр Павленко
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Хонг
Ен Чо Хонг
46
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
29'
29'
90
Запасные
0
Забуга
Владимир Забуга
0
Шериев
Астемир Шериев
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Луценко
Евгений Луценко