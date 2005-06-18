Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 июня 2005, 15:00 МСК
18.06.2005, 15:00 МСК
суббота
Сергей Французов
Сергей Французов
Главный Судья
Составы