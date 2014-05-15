Матч завершен
Томь
Томск
Нехайчик 7
Панченко 52
Панченко 55
3:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 84
Синама-Понголь 89
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
15 мая 2014, 17:30 МСК
15.05.2014, 17:30 МСК
четверг
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
3
Аравин
Алексей Аравин
58
52
Йиранек
Мартин Йиранек
46
33
Рыков
Владимир Рыков
90
20
Миланов
Живко Миланов
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
7'
7'
90
4
Башкиров
Евгений Башкиров
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
78
10
Голышев
Павел Голышев
90
9
Портнягин
Игорь Портнягин
90
88
Панченко
Кирилл Панченко
52'
55'
52', 55'
90
Запасные
1
Божович
Младен Божович
63
Терентьев
Денис Терентьев
77
Пинтер
Адам Пинтер
37
Комков
Михаил Комков
6
Мурешан
Габриэль Мурешан
7
Сорокин
Валерий Сорокин
14
Черевко
Александр Черевко
11
Игнатович
Павел Игнатович
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Ростов
мин
16
Амельченко
Антон Амельченко
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
25
15
Баштуш
Баштуш
90
25
Логашов
Арсений Логашов
25
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
33
Емельянов
Роман Емельянов
56
8
Худобяк
Игорь Худобяк
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
10
Дзюба
Артем Дзюба
90
24
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
89'
89'
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
84'
84'
90
Запасные
31
Чагров
Никита Чагров
68
Зотов
Андрей Зотов
55
Ксулу
Сиянда Ксулу
7
Габулов
Георгий Габулов
42
Кулишев
Артем Кулишев
18
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
99
Николич
Неманья Николич
11
Ю
Бен Су Ю