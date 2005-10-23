Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
23 окт. 2005, 16:00 МСК
23.10.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы