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Шеффилд Юнайтед VS Кристал Пэлас
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Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
-:-
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Шеффилд Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
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