Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Гуаита 58
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
58'
58'
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
8
Куяте
Шейку Куяте
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
32
Берге
Сандер Берге
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
10
Шарп
Билли Шарп
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
19
Робинсон
Джек Робинсон
23
Осборн
Бен Осборн
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе