Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ландстрем 47
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
18 авг. 2019, 16:00 МСК
18.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Дэвид Кут
Дэвид Кут
Главный Судья
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
29
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
89
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
56
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
47'
47'
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен
Кристал Пэлас
мин
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
70
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
82
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
7
Майер
Макс Майер
65
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
8
Куяте
Шейку Куяте
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
9
Айю
Жордан Айю
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм