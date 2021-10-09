Шотландия - Израиль: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Шотландия
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Шотландия - Израиль: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Израиль
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
9 окт. 2021, 19:00 МСК
9.10.2021, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Шотландия
мин
1
Маршалл
Дэвид Маршалл
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
6
Тирни
Киран Тирни
5
Хэнли
Грант Хэнли
4
Хендри
Джек Хендри
2
О'Доннелл
Стивен О'Доннелл
10
Армстронг
Стюарт Армстронг
11
Кристи
Райан Кристи
7
МакГинн
Джон МакГинн
8
Мактоминей
Скотт Мактоминей
9
Дайкс
Линдон Дайкс
Запасные
12
Гордон
Крейг Гордон
-
21
МакЛафлин
Джон МакЛафлин
-
16
Маккена
Скотт Маккена
-
15
Галлахер
Деклан Галлахер
-
13
Флек
Джон Флек
-
14
МакГрегор
Каллум МакГрегор
-
17
Фрейзер
Райан Фрейзер
-
22
Палмер
Лайам Палмер
-
23
МакЛин
Кенни МакЛин
-
20
МакБарни
Оливер МакБарни
-
19
Адамс
Че Адамс
-
18
Нисбет
Кевин Нисбет
-
Израиль
мин
12
Менахем
Сун Менахем
18
Марсиано
Офир Марсиано
21
Тиби
Эйтан Тиби
2
Даса
Эли Даса
17
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
20
Ханна
Йель Абу Ханна
11
Соломон
Манор Соломон
6
Натхо
Бибрас Натхо
8
Перец
Дор Перец
7
Захави
Эран Захави
10
Даббур
Мунас Даббур
Запасные
23
Клейман
Борис Клейман
-
1
Нитцан
Итамар Нитцан
-
5
Таха
Лоай Таха
-
15
Лави
Нета Лави
-
3
Кандиль
Маор Кандиль
-
13
Арад
Офри Арад
-
4
Блориан
Ор Блориан
-
22
Голаса
Эйял Голаса
-
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
-
9
Азиза
Долев Азиза
-
14
Вайссман
Шон Вайссман
-
19
Кнаан
Мохамад Кнаан
-

Прошлые матчи

18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Израиль
1 : 0
Шотландия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Израиль
1
Шотландия
0
08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Шотландия
0(5) : 0(3)
Израиль
08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Шотландия
0(5)
Израиль
0(3)
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Шотландия
1 : 1
Израиль
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Шотландия
1
Израиль
1
20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Шотландия
3 : 2
Израиль
20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Шотландия
3
Израиль
2
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 21:45
Израиль
2 : 1
Шотландия
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 21:45
Израиль
2
Шотландия
1

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11 октября 2019, 00:55
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