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Отбор ЧМ. Европа
Израиль VS Шотландия
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Израиль - Шотландия: 28 марта 2021 смотреть онлайн
Израиль
-:-
Израиль - Шотландия: 28 марта 2021 смотреть онлайн
Шотландия
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур
Отбор ЧМ. Европа,
2 тур
28 марта 2021, 21:45 МСК
28.03.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Cтадион Тедди
Тедди
Иерусалим
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Израиль
мин
12
Менахем
Сун Менахем
18
Марсиано
Офир Марсиано
21
Тиби
Эйтан Тиби
2
Даса
Эли Даса
17
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
20
Ханна
Йель Абу Ханна
11
Соломон
Манор Соломон
6
Натхо
Бибрас Натхо
8
Перец
Дор Перец
7
Захави
Эран Захави
10
Даббур
Мунас Даббур
Запасные
23
Клейман
Борис Клейман
-
1
Нитцан
Итамар Нитцан
-
5
Таха
Лоай Таха
-
15
Лави
Нета Лави
-
3
Кандиль
Маор Кандиль
-
13
Арад
Офри Арад
-
4
Блориан
Ор Блориан
-
22
Голаса
Эйял Голаса
-
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
-
9
Азиза
Долев Азиза
-
14
Вайссман
Шон Вайссман
-
19
Кнаан
Мохамад Кнаан
-
Шотландия
мин
1
Маршалл
Дэвид Маршалл
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
6
Тирни
Киран Тирни
5
Хэнли
Грант Хэнли
4
Хендри
Джек Хендри
2
О'Доннелл
Стивен О'Доннелл
10
Армстронг
Стюарт Армстронг
11
Кристи
Райан Кристи
7
МакГинн
Джон МакГинн
8
Мактоминей
Скотт Мактоминей
9
Дайкс
Линдон Дайкс
Запасные
12
Гордон
Крейг Гордон
-
21
МакЛафлин
Джон МакЛафлин
-
16
Маккена
Скотт Маккена
-
15
Галлахер
Деклан Галлахер
-
13
Флек
Джон Флек
-
14
МакГрегор
Каллум МакГрегор
-
17
Фрейзер
Райан Фрейзер
-
22
Палмер
Лайам Палмер
-
23
МакЛин
Кенни МакЛин
-
20
МакБарни
Оливер МакБарни
-
19
Адамс
Че Адамс
-
18
Нисбет
Кевин Нисбет
-
Прошлые матчи
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Израиль
1 : 0
Шотландия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Израиль
1
Шотландия
0
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Шотландия
0(5) : 0(3)
Израиль
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Шотландия
0(5)
Израиль
0(3)
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Шотландия
1 : 1
Израиль
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Шотландия
1
Израиль
1
20.11.2018
20 нояб. 2018
вт
22:45
Шотландия
3 : 2
Израиль
20.11.2018
20 нояб. 2018
вт
22:45
Шотландия
3
Израиль
2
11.10.2018
11 окт. 2018
чт
21:45
Израиль
2 : 1
Шотландия
11.10.2018
11 окт. 2018
чт
21:45
Израиль
2
Шотландия
1
Новости
Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
#Шотландия
13 ноября 2020, 02:43
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Карликовый остров у Шотландии владеет одним из самых красивых полей мира. Рядом паб и море, а вне футбола там пасется скот
#Эрискей
15 сентября 2020, 22:13
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября 2020, 13:16
1
Разгром Шотландии в переполненных «Лужниках». Как это было
#Россия
11 октября 2019, 00:55
#
Новости матча
Шотландия сыграет на крупном турнире впервые с прошлого века
13 ноября 2020, 01:25
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Чехия соберет новую сборную на матч с Шотландией – до этого они отменили матч из-за коронавируса
05 сентября 2020, 20:01
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27
73-летний вратарь побил возрастной рекорд профессионального футбола
06 апреля 2019, 19:21