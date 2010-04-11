Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 23
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
11 апр. 2010, 22:00 МСК
11.04.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
54
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
64
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
23'
23'
58
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Росси
Марко Росси
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
59
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Росси
Марко Росси
83
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Паласио
Родриго Паласио
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
51
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
0
Томович
Ненад Томович
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Лазаревич
Деян Лазаревич
0
Боаки
Ричмонд Боаки