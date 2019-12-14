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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 85
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2019, 22:45 МСК
14.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
20
Шоне
Лассе Шоне
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
27
Стураро
Стефано Стураро
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
10
Ригони
Эмилиано Ригони
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
85'
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери