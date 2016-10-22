Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 12
Иццо 47
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ригони 24
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
22 окт. 2016, 19:00 МСК
22.10.2016, 19:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
76
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
67
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
12'
12'
87
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
3
Амузи
Стэнли Амузи
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
60
5
Иццо
Армандо Иццо
47'
47'
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
74
30
Ригони
Лука Ригони
24'
24'
90
2
Эденилсон
Эденилсон
90
27
Пандев
Горан Пандев
82
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
10
Нтчам
Оливье Нтчам
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
11
Окампос
Лукас Окампос