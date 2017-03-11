Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 71
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
11 марта 2017, 22:45 МСК
11.03.2017, 22:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
4
Кофи
Исаак Кофи
83
22
Лазович
Дарко Лазович
76
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
30
Ригони
Лука Ригони
94
Катальди
Данило Катальди
2
Эденилсон
Эденилсон
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
11
Палладино
Раффаэле Палладино
17
Таарабт
Адель Таарабт
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
75
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
67
9
Муриэль
Луис Муриэль
71'
71'
87
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир