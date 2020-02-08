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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
0:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
8 февр. 2020, 22:00 МСК
8.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
25
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
23
Эну
Адриен Эну
10
Гитан
Рафик Гитан
Брест
мин
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
18
Перро
Ромен Перро
90
20
Бело
Гаэтан Бело
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
17
Бен
Дени Бен
23
Отре
Матиас Отре
27
Маньетти
Уго Маньетти
15
Менди
Александре Менди
25
Грандсир
Самуэль Грандсир