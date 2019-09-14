Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Англия
Китай
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брест
Брест
0:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
14 сент. 2019, 21:00 МСК
14.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
23
Отре
Матиас Отре
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
86
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
9
Менди
Александре Менди
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
8
Гренье
Клеман Гренье
82
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
85
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
74
46
Гелин
Жереми Гелин
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
21
Наньон
Йорис Наньон
28
Мартен
Жонас Мартен
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт
33
Леа Силики
Джеймс Леа Силики