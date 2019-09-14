Матч завершен
Брест
Брест
0:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2019, 21:00 МСК
14.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
23
Отре
Матиас Отре
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
86
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
9
Менди
Александре Менди
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
8
Гренье
Клеман Гренье
82
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
85
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
74
46
Гелин
Жереми Гелин
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
21
Наньон
Йорис Наньон
28
Мартен
Жонас Мартен
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт
33
Леа Силики
Джеймс Леа Силики