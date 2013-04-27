Матч завершен
Брест
Брест
0:2
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
27 апр. 2013, 21:00 МСК
27.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы