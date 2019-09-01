Матч завершен
Реймс
Реймс
Думбия 73
Уден 90
2:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2019, 16:00 МСК
1.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
73'
73'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
90'
90'
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Лилль
мин
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
2
Джало
Тиагу Джало
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
17
Челик
Зеки Челик
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
4
Габриэль
Габриэль
28
Рейнилду
Рейнилду
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо