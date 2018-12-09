Лилль - Реймс: 09 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Пепе 90
1:1

Лилль - Реймс: 09 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
Уден 64
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
9 дек. 2018, 19:00 МСК
9.12.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
17
Челик
Зеки Челик
90
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
19
Пепе
Николя Пепе
90'
90'
90
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
15
Ие
Эдгар Ие
-
14
Бамба
Жонатан Бамба
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
3
Конан
Конан
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
10
Сук
Хён-Джун Сук
90
12
Чаваррия
Пабло Чаваррия
90
17
Ндом
Али Ндом
90
Запасные
1
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
15
Метанир
Ромен Метанир
-
6
Дисаси
Аксель Дисаси
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
26
Мбемба
Нолан Мбемба
-
20
Дингом
Тристан Дингом
-
18
Уден
Реми Уден
64'
-

События

Матч окончен 1:1
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Николя Пепе
90'
90'
Желтая карточка
Эдуар Менди
90'
Желтая карточка
Ромен Метанир
Желтая карточка
Руи Фонте
72'
64'
ГОЛ! 0:1
Реми Уден
46'
Желтая карточка
Томас Фоке

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2
Реймс
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0
Лилль
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:00
Реймс
2
Лилль
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Реймс
1 : 1
Лилль
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Реймс
1
Лилль
1
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Лилль
1
Реймс
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2
Реймс
0
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1
Лилль
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Реймс
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
Лилль
3
Реймс
1
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Реймс
2 : 0
Лилль
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Реймс
2
Лилль
0
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Лилль
1 : 2
Реймс
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Лилль
1
Реймс
2
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
2 : 1
Лилль
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
2
Лилль
1
10.05.2013 10 мая 2013 пт 21:30
Лилль
3 : 0
Реймс
10.05.2013 10 мая 2013 пт 21:30
Лилль
3
Реймс
0
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Лилль
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Реймс
1
Лилль
1

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