Матч завершен
Лилль
Лилль
3:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
10 мая 2013, 21:30 МСК
10.05.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы